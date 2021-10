De derde sprintrace in de Formule 1 wordt volgende maand definitief gehouden bij de Grand Prix van Brazilië. Afgevaardigden van de Formule 1 spraken woensdag met leden van de internationale autosportfederatie FIA ook over nieuwe regelgeving rond ingekorte races, zoals dit jaar bij de GP van België.

Eerder dit jaar werden er ook sprintraces in Groot-Brittannië en Italië gehouden. Max Verstappen won op Silverstone en Mercedes-coureur Valtteri Bottas was in Monza de snelste. Verstappen kreeg bij die laatste race echter de poleposition achter zijn naam, omdat Bottas een gridstraf incasseerde.

De uitslag van de sprintrace op zaterdag bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. De top drie in elke sprintrace krijgt WK-punten. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in de kwalificatie op vrijdag. Daardoor vervalt een van de drie vrije trainingen.

Volgens de FIA zijn de eerste twee sprintraces positief ontvangen. "We hebben een rapport gekregen van een groot gedeelte van de aandeelhouders en die zijn positief gestemd over het sprintconcept. Besluiten over toekomstige sprintraces worden na de GP van Brazilië genomen, maar we zien dat besluit met optimisme tegemoet", aldus de FIA in een verklaring.

De sprintrace op Interlagos zal de laatste sprintrace van het jaar worden en staat op 13 november op het programma. Vorig seizoen werd de Grand Prix van Brazilië afgelast vanwege de coronapandemie.

Regels rond ingekorte races mogelijk aangepast

Tijdens de vergadering van de F1-commissie werd ook gesproken over de verregende Grand Prix van België, eind augustus dit jaar. Nadat de coureurs slechts een aantal rondes achter de safetycar hadden gereden, werd deze afgevlagd omdat de baan te nat was om op te rijden.

"De commissie heeft mogelijke aanpassingen voor het sportreglement besproken naar aanleiding van de door het weer beïnvloede GP van België", schrijft de FIA, die hoopt dat nieuwe regelgeving wordt besproken tijdens de volgende vergadering van de sportadviescommissie.

Verstappen schreef de ingekorte Grand Prix van België op zijn naam. Omdat de coureurs minder dan 75 procent van de originele race-afstand hadden afgelegd, werden er halve punten uitgedeeld.

Zondag nam Verstappen met een tweede plek in de Grand Prix van Turkije de WK-leiding over van Lewis Hamilton. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.