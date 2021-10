Een test bij de Grand Prix van Turkije met brandwerende handschoenen heeft bij Formule 1-coureurs tot tevreden reacties geleid. Na het zware ongeluk met Romain Grosjean zoekt de sport naar manieren om het racen veiliger te maken.

Vijf coureurs testten zondag de brandwerende handschoenen. Onder hen McLaren-coureur Daniel Ricciardo. "Ik heb geen verschil gemerkt met de gewone handschoenen", zegt hij.

"Ik ben niet erg kieskeurig als het om mijn uitrusting gaat", aldus de Australiër. "De handschoenen zijn helemaal prima voor mij, ik zie geen enkel nadeel."

Bij de GP van Bahrein in 2020 vloog de auto van Grosjean na een botsing met de vangrail in brand. De Franse coureur zat enkele tientallen seconden vast in het wrak van zijn brandende auto voordat hij wist te ontsnappen. Grosjean kwam er wonderbaarlijk genoeg alleen met brandwonden op zijn handen van af.

Autosportbond FIA onderzoekt naar aanleiding van het ongeluk hoe de autosport nog veiliger gemaakt kan worden. De afgelopen decennia werden al grote stappen gezet op dit gebied.

Alle vijf de coureurs tevreden met test

Volgens racedirecteur Michael Masi waren alle vijf de coureurs die de handschoenen mochten testen positief. "Na het incident met Romain hebben we dit onmiddellijk opgepakt. We zagen op dit gebied ruimte voor verbetering", vertelt hij.

Eerder had een test al aangetoond dat de handschoenen brandveilig waren. Tijdens de test van afgelopen weekend ging het vooral om het draagcomfort.

"De eerste feedback van de coureurs is goed, ze waren allemaal tevreden", zegt Masi. "Er zijn nog enkele elementen die we kunnen finetunen, maar dat is allemaal niet onoverkomelijk."

Op 24 oktober wordt in de Verenigde Staten de 17e van de 22 races van dit seizoen gehouden. In de WK-stand heeft Max Verstappen zes punten voorsprong op concurrent Lewis Hamilton.