Mario Isola van bandenfabrikant Pirelli heeft begrip voor de controversiële keuze van Mercedes om Lewis Hamilton zondag in de slotfase van de Grand Prix van Turkije naar binnen te laten gaan voor nieuwe banden. Hij denkt niet dat de zevenvoudig wereldkampioen, die tot zijn eigen teleurstelling als vijfde eindigde, zonder een pitstop de finish had gehaald.

"Als ik zie hoe de banden er na de race uitzagen, dan zou ik zeggen dat Hamilton het niet had gered. Het was in ieder geval echt op de limiet. Het was best gevaarlijk om door te gaan op de eerste set banden", zei Isola zondagavond tegen Sky Sports.

"Onze engineers hebben de teams dan ook geadviseerd om van banden te wisselen en niet tot het einde door te rijden. Maar ik begrijp volledig dat teams tijdens de race alles uit de banden proberen te halen voor het beste resultaat."

De 36-jarige Hamilton startte net als de rest op de intermediates vanwege het natte circuit, maar wachtte lang met zijn eerste pitstop. Mercedes probeerde de Brit al zeventien rondes voor het einde naar de pits te halen, maar Hamilton zag daar het nut niet van in en hoopte de race op dezelfde banden uit te rijden.

Op aandringen van Mercedes besloot Hamilton - met tegenzin - acht ronden voor het einde alsnog van banden te wisselen, maar dat kwam hem duur te staan. De zevenvoudig wereldkampioen zakte van de derde naar de vijfde positie en zag zijn voorsprong op naaste belagers Pierre Gasly en Lando Norris slinken.

Wolff: 'Uitvalbeurt was catastrofaal geweest'

Uiteindelijk hield de zwaar gefrustreerde Hamilton die vijfde positie wel vast, maar de Brit was niet te spreken over de tactiek van zijn team. Hamilton zei zondag al dat hij naar zijn eigen gevoel had moeten luisteren en dus niet naar de orders van het team. Het maakte het extra pijnlijk dat Alpine-coureur Esteban Ocon wél zonder pitstop finishte.

"Als je met nog acht rondes op een opdrogende baan te gaan voor nieuwe banden kiest, is er te weinig tijd om de juiste grip te krijgen", verklaarde Hamilton. "Daardoor verloor ik bijna vier posities, terwijl ik me op de derde plek goed voelde. Dat was een geweldig resultaat geweest, aangezien ik vanaf de elfde plek startte. De vijfde plek is slecht, maar het had nog slechter gekund."

Teambaas Toto Wolff deelt de mening van Hamilton dat de timing van de pitstop niet goed was. De Oostenrijker weet wel zeker dat zijn belangrijkste troef in de strijd om de wereldtitel de race niet uit had kunnen rijden op dezelfde set banden.

"Uitvallen en daardoor alle punten verliezen was natuurlijk catastrofaal geweest", zei Wolff tegen Sky Sports. "Als we ervoor hadden gekozen om Lewis door te laten rijden, hadden Charles Leclerc en Sergio Pérez hem ook wel ingehaald. Dat had ook niet gewerkt."

Hamilton zag Max Verstappen als tweede over de finish komen in Istanboel en verloor daardoor zijn leiding in de WK-stand aan de Nederlander. Met nog zes Grands Prix te gaan heeft Verstappen zes punten meer dan de titelverdediger.