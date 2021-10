Christian Horner vond het opvallend dat de auto's van Mercedes dit weekend op de rechte stukken van Istanbul Park veel harder reden dan de Red Bull-auto's. De Red Bull-teambaas had geen verklaring voor het grote verschil in snelheid.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ze waren heel snel dit weekend", zei Horner over Mercedes in Istanboel. "Als je vandaag kijkt naar Lewis, liep hij op het rechte stuk 15 tot 20 kilometer per uur harder dan wij. We zullen een klein beetje extra snelheid moeten vinden. Misschien reden ze in een andere afstelling dan normaal."

Eerder dit jaar trok Red Bull de legaliteit van de Mercedes-motor al enigszins in twijfel, toen er werd gesuggereerd dat het Duitse team door een trucje met de zogeheten intercooler extra vermogen uit de krachtbron kon halen.

"Voor de duidelijkheid; we hebben destijds geen protest ingediend, maar alleen vragen gesteld", vervolgde Horner. "Niet alleen Red Bull deed dat, maar ook andere teams stelden vragen. Het is aan de FIA om daar opheldering over te geven."

Sergio Pérez en Lewis Hamilton waren op Istanbul Park rondes lang met elkaar in gevecht. Sergio Pérez en Lewis Hamilton waren op Istanbul Park rondes lang met elkaar in gevecht. Foto: Getty Images

Horner genoot van gevecht Pérez en Hamilton

Hoewel Max Verstappen met zijn tweede plek de WK-leiding overnam van Lewis Hamilton, had Horner vooral genoten van Sergio Pérez. De Mexicaan wist Hamilton - mede door een fraai gevecht - achter zich te houden.

"Hij racete net zo hard tegen Lewis als Max zou hebben gedaan. Het was fantastisch om te zien hoe Lewis hem zowat de pits induwde, maar dat 'Checo' toch stand heeft gehouden."

Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Er staan nog zes races op de kalender.