Valtteri Bottas voelde een last van zijn schouders vallen toen hij zondag in Istanboel voor het eerst dit jaar een race won. De Fin van Mercedes schreef in regenachtige omstandigheden op dominante wijze de Grand Prix van Turkije op zijn naam.

"Ik voel me geweldig, haast opgelucht, dat ik dit jaar eindelijk een race heb gewonnen", zei Bottas op Istanbul Park. De 32-jarige Fin eindigde dit seizoen al acht keer op het podium, maar mocht nog niet naar de hoogste trede van het ereschavot. Zijn laatste overwinning behaalde hij bij de Grand Prix van Rusland in september vorig jaar.

"Het was dus al een tijdje geleden", vervolgde Bottas. "Bovendien was het ook geen makkelijke overwinning, want door de weersomstandigheden kon ik geen moment verslappen. Mijn snelheid was heel goed."

Max Verstappen, de nummer twee van de Turkse Grand Prix, kon Bottas alleen in het eerste gedeelte van de race volgen, maar zag de Mercedes-rijder uiteindelijk aan de horizon verdwijnen. Achter Bottas en Verstappen eindigde Sergio Pérez als derde.

Feest bij Mercedes na de zege van Valtteri Bottas op Istanbul Park. Feest bij Mercedes na de zege van Valtteri Bottas op Istanbul Park. Foto: ANP

'Ik voel geen enkele druk en focus me alleen op hard rijden'

Bottas moet bij Mercedes aan het eind van dit jaar plaatsmaken voor George Russell, die de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton wordt. De Fin heeft voor 2022 onderdak gevonden bij Alfa Romeo.

Bottas vertelde dat hij zich sinds de Grand Prix van Italië beter is gaan voelen in de auto. Uitgerekend in de aanloop naar die Grand Prix tekende hij zijn nieuwe contract bij Alfa Romeo. "Sinds Monza gaat het beter", vervolgde Bottas."Ik voel geen enkele druk en hoef me alleen maar te focussen op hard rijden. Blijkbaar werkt dat voor mij goed."

In de WK-stand heeft nummer drie Bottas een achterstand van 85,5 punten op leider Max Verstappen. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.