Lewis Hamilton is niet te spreken over de keuze van Mercedes om hem in de slotfase van de Grand Prix van Turkije naar binnen te laten gaan. De zevenvoudig wereldkampioen lag derde toen hij de pits in ging voor nieuwe banden en eindigde uiteindelijk als vijfde.

"Ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet zeggen", zei een teleurgestelde Hamilton in gesprek met Ziggo Sport. "Natuurlijk ben ik niet blij, want we hadden buiten moeten blijven. Daar had ik zelf voor kunnen en moeten kiezen, maar ik ben onderdeel van een team en gedraag me ook zo."

Mercedes wilde Hamilton al op zeventien ronden van de finish de pits in hebben, maar de Brit vond dat een slecht idee en bleef op de baan. Het leek erop dat Hamilton de race zou eindigen op dezelfde set banden als waarmee hij begon, maar met nog negen rondes te gaan besloot hij toch maar naar zijn team te luisteren.

Al snel bleek dat de tactiek van Mercedes niet het gewenste effect sorteerde. Hamilton zakte door zijn pitstop naar de vijfde plek en kwam na enkele rondes niet meer in de buurt van nummer vier Charles Leclerc, terwijl zijn voorsprong op nummer zes Pierre Gasly en nummer zeven Lando Norris slonk.

Lewis Hamilton vindt dat hij buiten had moeten blijven in de slotfase van de Grand Prix in Turkije. Foto: Getty Images

Wolff: 'Lewis had niet door hoeveel tijd hij verloor'

Hamilton behield wel zijn vijfde positie, maar verloor de leiding in de WK-stand aan Max Verstappen, die als tweede finishte achter Valtteri Bottas. De zevenvoudig wereldkampioen wist op het moment van zijn pitstop al dat het een foute keuze was.

"Ik wist al wat er zou gaan gebeuren", baalde Hamilton. "Het is heel lastig om met een nieuwe set intermediates nog iets te doen als er nog maar acht ronden te gaan zijn. We verloren nu twee plekken, maar het hadden er nog meer kunnen zijn."

Teambaas Toto Wolff van Mercedes erkende na afloop in gesprek met Sky Sports dat er voor een andere tactiek gekozen had moeten worden. "Het was duidelijk dat Lewis de finish niet zou halen op zijn eerste set banden", benadrukte de Oostenrijker, die vindt dat Hamilton naar binnen had moeten gaan toen hem dat werd verzocht.

"Maar Lewis had vanuit de auto niet door hoeveel tijd hij verloor. Als hij op zijn eerste set banden door was blijven rijden, was hij ook nog ingehaald door Gasly. Bij nader inzien hadden we de pitstop van Lewis moeten doen toen iedereen dat deed, maar dat is achteraf makkelijk praten."

Hamilton krijgt pas over twee weken de kans op revanche, als de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. Verstappen heeft in de WK-stand momenteel een voorsprong van zes punten op zijn grote rivaal.