Max Verstappen heeft zondag een goed gevoel overgehouden aan de Grand Prix van Turkije. De Nederlander, die als tweede eindigde en zo de WK-leiding weer overnam van zijn grote concurrent Lewis Hamilton, denkt dat er niet meer in zat in Istanboel.

"We hadden best een aardige race", zei de 24-jarige Verstappen, die de zege moest laten aan Valtteri Bottas, op de persconferentie in Istanboel. "In het begin kon ik Valtteri nog wel volgen, maar daarna ging zijn snelheid omhoog. Er was geen mogelijkheid om hem aan te vallen, want zij (Mercedes, red.) waren dit weekend gewoon te snel."

Verstappen en Bottas hadden op het podium gezelschap van Red Bull-coureur Sergio Pérez, die als derde eindigde. De Limburger zei vrijdag na de trainingen al dat zijn auto niet snel genoeg was om de Mercedes-coureurs op eigen kracht te bedreigen en kon daarom goed leven met zijn tweede plek.

"Voor mij was het belangrijk dat ik mijn banden goed kon houden en dat lukte prima", aldus Verstappen. "Het is mooi dat we hier nu met z'n tweeën op het podium staan en de uitkomst van de race hebben gemaximaliseerd. Gezien de omstandigheden was dit een heel goed resultaat voor ons."

'Lijkt alsof Mercedes tandje bij heeft geschakeld'

Hoewel Verstappen dus blij was met het resultaat, benadrukte hij wel dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull Racing. "We moeten nog analyseren wat we fout hebben gedaan, want wat de snelheid betreft hadden we het dit weekend niet goed voor elkaar", vervolgde de zeventienvoudig Grand Prix-winnaar.

"Het lijkt alsof Mercedes een tandje bij heeft geschakeld. Zij waren echt heel snel dit weekend. Het is mooi dat we de leiding hebben overgenomen, maar zes punten zijn niets. We zullen hard moeten blijven werken."

In de WK-leiding heeft Verstappen nu zes punten meer dan Hamilton, met nog zes races op het programma. De volgende Grand Prix wordt zondag 24 oktober in de Verenigde Staten verreden.