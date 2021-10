Max Verstappen heeft zondag een goed gevoel overgehouden aan de Grand Prix van Turkije. De Nederlander, die als tweede eindigde en zo de WK-leiding weer overnam van zijn grote concurrent Lewis Hamilton, denkt dat er niet meer in zat in Istanboel.

"Het was niet makkelijk op deze glibberige baan", zei Verstappen in een eerste reactie na de race. "We moesten onze banden de hele tijd in de gaten houden en konden niet pushen. Ik ben daarom ook blij dat we de tweede plek hebben kunnen pakken."

De 24-jarige Verstappen moest alleen zijn meerdere erkennen in Mercedes-coureur Valtteri Bottas en zag tot zijn blijdschap dat diens teamgenoot Lewis Hamilton 'slechts' als vijfde finishte. De zevenvoudig wereldkampioen ging in de slotfase (tegen zijn zin) de pits in voor een nieuwe set intermediates en verloor daardoor twee posities.

Door zijn vijfde plek raakte Hamilton de leiding in de WK-stand kwijt aan Verstappen, die daar op dit moment nog niet heel veel waarde aan hecht. "We liggen al het hele seizoen dicht bij elkaar en ook in Austin zal het weer een mooi gevecht worden. Tot nu toe gaat het gewoon heel goed."

Verstappen zag zijn tweede plek in het slot van de race in Turkije helemaal niet meer in gevaar komen. "Het moeilijkste was om wakker te blijven", lachte de Red Bull Racing-coureur. "Maar nee, het moeilijkste was om om te gaan met de banden. Misschien was het wel een voordeel dat we niet konden pushen en daardoor goed op de banden konden letten. Dat was cruciaal."

In de WK-leiding heeft Verstappen nu zes punten meer dan Hamilton, met nog zes races op het programma. De volgende Grand Prix staat zondag 24 oktober in de Verenigde Staten op het programma.