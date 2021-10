Max Verstappen heeft met een tweede plaats in de natte Grand Prix van Turkije de leiding in strijd om de Formule 1-wereldtitel overgenomen van Lewis Hamilton, die vijfde werd. Valtteri Bottas won met zijn Mercedes de race. Sergio Pérez reed met de tweede Red Bull naar de derde plaats.

De onder natte omstandigheden verreden race op Istanbul Park bleek een strategisch steekspel, waarin Verstappen zeker niet altijd de snelheid had. Toch maakte de Limburger zijn pitstop op het juiste moment en waren de keuzes van Mercedes zeker bij Hamilton niet altijd de juiste. Verstappen staat nu zes punten voor op zijn rivaal in de WK-stand.



Charles Leclerc reed in zijn Ferrari naar de vierde plaats, gevolgd door Hamilton op de vijfde plek. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly finishte mede door een tijdstraf als zesde, met Lando Norris in de McLaren achter hem als zevende. Carlos Sainz reed in de Ferrari van achteraan de grid naar de achtste plaats en werd verkozen tot driver of the day. Lance Stroll (Aston Martin) en Esteban Ocon (Alpine) maakten de top tien compleet.

Het was voor Bottas de eerste overwinning van het seizoen en zijn tiende in totaal. De Fin verwisselt het Mercedes-team na dit seizoen voor Alfa Romeo, dus hij pakte een van zijn laatste kansen om met de snelle Mercedes nog een race te winnen. De van pole vertrokken Bottas pakte ook een extra punt voor de snelste rondetijd.

Uitslag GP Turkije 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)

Tsunoda houdt Hamilton lang op

Verstappen had nooit de snelheid om Bottas echt te bedreigen. Bij de start was de Fin goed weg, waarna Verstappen en Leclerc als tweede en derde invoegden. Hamilton begon van de elfde plaats direct aan een opmars door Esteban Ocon en diens gespinde teamgenoot Fernando Alonso in te halen.

Terwijl de coureurs vooraan vooral bezig waren om hun banden te sparen, had Hamilton veel moeite om Yuki Tsunoda in de AlphaTauri in te halen. Op dat moment begon de gridstaf voor een motorwissel de zevenvoudig wereldkampioen echt op te spelen. Pas in de negende ronde ging de Mercedes-kopman de Japanner voorbij, waardoor het gat naar de kop al was opgelopen tot meer dan tien seconden.

De opmars van Hamilton ging daarna vlotter, met snelle inhaalacties op Stroll en Norris. Toen hij ook Gasly snel voorbijging, kwam de Brit aan bij Pérez. De Mexicaan bewees zijn teamgenoot Verstappen een dienst door de titelrivaal van de Nederlander achter zich te houden, al had hij daar wel een fel en fraai duel voor nodig, dat enkele bochten duurde.



Hoewel het niet echt regende boven Istanbul Park, bleef de baan nat en dus ongeschikt voor softbanden. De strategen van de teams betwijfelden ook of een stap naar nieuwe intermediates wel zin had. De banden met licht profiel waren op de meeste auto's al vervangen voor halve slickbanden. Een pitstop van Norris naar nieuwe intermediates gaf de coureurs vooraan het bewijs dat het zinvol was om te stoppen.

Red Bull zet steekspel rond pitstops in gang

Verstappen had bovendien een groot genoeg gat opgebouwd om na een stop voor Pérez en Hamilton weer als derde de baan op te komen en alleen een plek te verliezen aan Leclerc. Dus zette Red Bull het strategische steekspel in gang met een stop in ronde 36. Bottas deed een ronde later hetzelfde, net als Pérez. Leclerc en Hamilton kozen ervoor om door te rijden. Onder natte omstandigheden is een pitstop niet verplicht.

De keuze van Leclerc pakte verkeerd uit. Ferrari had gehoopt dat de Monegask het einde kon halen, maar zijn rondetijden zakten al snel in, waardoor hij na te zijn ingehaald door Bottas alsnog koos voor nieuwe intermediates. Hamilton, inmiddels opgeklommen naar de derde plaats achter nummer twee Verstappen, bleef doorrijden ondanks oproepen van zijn team om een stop te maken.

Mercedes haalt Hamilton alsnog naar binnen

Met nog acht ronden te gaan vond Mercedes het toch echt tijd worden voor een stop voor Hamilton, die daardoor een onbedreigde derde plaats uit handen gaf. Even leek de Brit alsnog langs Leclerc en misschien wel Pérez te kunnen, maar hij eiste te veel van zijn oververhitte banden en kwam daarna niet meer tot snelle tijden.

Pérez ging nog wel langs Leclerc, maar de Ferrari-coureur kon Hamilton wel makkelijk achter zich houden. Die uitte al scheldend over de boordradio zijn ongenoegen over de in zijn ogen onnodige pitstop.

Verstappen liet aan zijn team weten dat hij al cruisend naar de finish reed. De Red Bull-coureur maximaliseerde zijn kansen in Istanboel met een tweede plaats en had met teamgenoot Pérez achter zich geen dreiging. Dat zijn nieuwe voorsprong door de pitstop van Hamilton van één punt zelfs opliep naar zes punten, was een bonus. En dat in een race waarin Mercedes duidelijk sneller was dan Red Bull.

De volgende Grand Prix is over twee weken in de Verenigde Staten. In totaal zijn er nog zes races te gaan in 2021.