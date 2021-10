Hamilton houdt zich in over de tactiek van Mercedes, maar laat wel blijken dat hij het niet eens is met de pitstop die hij in de eindfase maakte. "Het is wat het is, we hebben punten laten liggen. Maar ik ben niet blij, we hadden buiten moeten blijven", aldus de Brit. "Ik had dat kunnen besluiten, maar we zijn een team, en het team vond het beter om naar binnen te gaan. Ik verloor nu twee plaatsen en bijna nog meer."