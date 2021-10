Daniel Ricciardo moet zondag achteraan beginnen bij de Grand Prix van Turkije. McLaren heeft de motor van de Australiër gewisseld, waardoor hij een gridstraf incasseert.

De 32-jarige Ricciardo had zich zaterdag teleurstellend als zestiende gekwalificeerd en werd al in de eerste kwalificatiesessie uitgeschakeld. Tijdens de race heeft Ricciardo de beschikking over een nieuwe verbrandingsmotor, turbo en MGU-H.

Ricciardo moet op de startgrid als twintigste starten en komt achter Carlos Sainz te staan. Ferrari kondigde in de aanloop naar de Grand Prix van Turkije al aan dat de Spanjaard in Istanboel de beschikking heeft over een verbeterde krachtbron.

Naast Ricciardo en Sainz incasseert ook Lewis Hamilton een gridstraf. De Brit had zich op poleposition gekwalificeerd, maar moet als elfde starten omdat Mercedes zijn verbrandingsmotor heeft vervangen. Alle onderdelen die samen de volledige krachtbron vormen waren nog intact bij Hamilton, waardoor zijn gridstraf beperkt bleef tot tien plaatsen.

Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede plek aan de race in Turkije, die om 14.00 uur begint. Mercedes-coureur Valtteri Bottas staat op poleposition.