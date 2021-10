Mick Schumacher maakte zaterdag indruk op zijn teambaas Günther Steiner door zijn beste kwalificatie ooit in de Formule 1 af te werken. De coureur van Haas kwam voor het eerst in actie in Q2 en kwalificeerde zich als veertiende voor de Turkse Grand Prix van zondag.

"Mick laat zien dat je door hard te werken toch resultaat kunt boeken, ook als je auto niet zo goed is", zo prees Steiner de dit seizoen in de Formule 1 debuterende Duitser. "Hij heeft geweldig werk geleverd, net als het hele team. En dat terwijl de omstandigheden lastig waren, met de deels natte baan."

Schumacher schopte het eerder dit seizoen ook bij de Grand Prix van Frankrijk tot Q2, maar door een crash kon hij daarin toen niet in actie komen. Deze keer hield hij zijn auto wel heel en verbeterde hij zich nog in de tweede sessie (1.25,200).

Die tijd bleek alleen toereikend om Carlos Sainz, die in Q2 in de pits bleef omdat hij zondag vanwege een motorwissel toch achteraan moet starten, achter zich te houden. Voor Schumacher, die na het overleven van Q1 vreugdekreten slaakte over de boordradio, mocht dat de pret niet drukken.

"Misschien had ik nog wel ergens één of twee tienden kunnen winnen", reageerde de 22-jarige zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher. "Maar ik heb vandaag echt genoten. Juist door de lastige omstandigheden was het een leuke dag. Het gevoel op de baan en in de auto was goed, dus ik ben blij."

Haas kan een succesje wel gebruiken, want de Amerikaanse renstal staat met Schumacher en Nikita Mazepin puntloos onderaan in het WK-klassement voor constructeurs. Het bereiken van Q2 door Schumacher werd door het team met humor begroet door een quote van de film Titanic te delen: "Het is 84 jaar geleden."