Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat er niet van uit dat Lewis Hamilton in de races na de Grand Prix van Turkije tegen een gridstraf aanloopt. De Brit wisselde eerder dit weekend zijn verbrandingsmotor, waardoor hij zondag een gridstraf van tien plaatsen incasseert en als elfde moet starten in Istanboel.

"De andere onderdelen van de motor verkeren in een geweldige staat", zei Wolff zaterdagavond tijdens een persmoment in Istanboel. "Ze hebben de limiet van hun maximale aantal kilometers nog lang niet bereikt. Daarom hoefden we ook niet alles te vervangen."

Hamilton gebruikt in Turkije zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen, terwijl er slechts drie zijn toegestaan. Alle andere onderdelen die samen de Mercedes-krachtbron vormen hebben de limiet nog niet overschreden, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen 'slechts' tien plaatsen naar achteren moet.

"Als je de grenzen van de motor opzoekt, kom je obstakels tegen", aldus Wolff. "Onze motoren zijn de betrouwbaarste motoren sinds ze werden geïntroduceerd in 2014. We hebben ongebruikelijke dingen gezien in de verbrandingsmotor en willen ieder probleem voor zijn. Daarom hebben we deze keuze gemaakt."

Lewis Hamilton was het snelste in de kwalificatie, maar moet door een gridstraf als elfde starten in Istanboel. Lewis Hamilton was het snelste in de kwalificatie, maar moet door een gridstraf als elfde starten in Istanboel. Foto: Getty Images

Bottas gaat 'de boel niet ophouden'

Wolff hoopte dat Hamilton een bandenvoordeel zou hebben ten opzichte van de andere coureurs uit de top tien. Helaas voor de Oostenrijkse teambaas starten, op Yuki Tsunoda na, alle rijders die voor Hamilton staan, net als de Brit zelf, op de mediumband. "We waren ervan uitgegaan dat meer coureurs in Q2 op de zachte band zouden rijden", vertelde Wolff.

"Daardoor hebben we met Lewis nu geen bandenvoordeel. Aan de andere kant zijn we niet bang om de strijd aan te gaan. Ik kan geen andere coureur bedenken die zo goed kan inhalen als Lewis."

Valtteri Bottas mag in Istanboel van poleposition vertrekken en heeft Max Verstappen naast zich staan op de eerste startrij. Wolff benadrukte dat Bottas "de boel niet gaat ophouden". "Valtteri gaat zijn eigen race rijden. Een overwinning voor hem is een zege voor het team."

WK-leider Hamilton verdedigt zondag een voorsprong van twee punten op nummer twee Verstappen. De Grand Prix van Turkije begint om 14.00 uur.