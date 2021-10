Lewis Hamilton denkt dat het moeilijk wordt om zondag in de Grand Prix van Turkije mee te strijden om de overwinning. De leider in de WK-stand was zaterdag duidelijk de snelste in de kwalificatie, maar start vanwege een gridstraf slechts als elfde.

Hamilton moet zondag om 14.00 uur dus aan een inhaalrace beginnen. Volgens de Mercedes-coureur, die de Grand Prix van Turkije vorig jaar op zijn naam schreef, is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan.

"Het is niet het ideale circuit om in te halen en we starten allemaal op dezelfde banden", concludeert hij. "Ik ben dan ook bang dat het een lastig verhaal wordt om veel op te schuiven. Maar ik ga uiteraard alles geven om zo hoog mogelijk te eindigen."

De zevenvoudig wereldkampioen moet een gridstraf incasseren omdat hij enkele onderdelen aan zijn motor heeft laten vervangen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die net als Hamilton Max Verstappen te snel af was in de kwalificatie, start daarom vanaf poleposition.

"Het was een lastige sessie", vond Hamilton. "Er waren wat vochtige plekken op het circuit en het was niet eenvoudig om de banden op temperatuur te krijgen voor de eerste ronde. Het team heeft een geweldige prestatie geleverd."

Bottas: 'Concentreer me op eigen race'

Hamilton zal zondag hopen op een goed optreden van Bottas. De Fin, die bezig is aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, wacht de zware taak om Verstappen op Istanbul Park achter zich te houden.

"Ik zal me morgen op mijn eigen race concentreren", probeert Bottas de druk wat bij zich weg te houden. "Ik ga proberen een goed tempo aan te houden."

Volgens de nummer drie in de WK-stand, die in de kwalificatie een tiende langzamer was dan Hamilton en twee tienden rapper dan Verstappen, had hij nog wel wat sneller gekund. "Ik liet wat tijd liggen in de laatste sector en kreeg wat last van onderstuur. Maar al met al mogen we tevreden zijn."