Max Verstappen zag zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije dat zijn Red Bull Racing op Istanbul Park niet snel genoeg was om de Mercedes-coureurs van poleposition af te houden. De Nederlander klokte de derde tijd, maar schuift door een motorwissel van Lewis Hamilton, die de snelste tijd neerzette, een plekje op in de startvolgorde.

"Het is gewoon niet ons weekend", zei Verstappen tijdens een persmoment met Nederlandse media in Istanboel. "We krijgen niet de juiste balans in de auto. Ik weet ook niet waar het aan ligt, want anders hadden we het gewoon aangepast. Ik vertrouw mijn engineers op de veranderingen die ze hebben gemaakt, maar op de een of andere manier ligt dit circuit onze auto gewoon niet."

"We hebben kleine stapjes vooruit gezet ten opzichte van gisteren, maar Mercedes is behoorlijk sterk, zeker op de rechte stukken. Op dit circuit is het ook veel vol gas, dus dat helpt ons natuurlijk ook niet."

De 24-jarige Verstappen noteerde op Istanbul Park een tijd van 1.23,196, waarmee hij ruim 0,3 seconden langzamer was dan Hamilton. Vrijdag in de tweede training was het verschil nog zes tienden. De Brit start zondag in de race echter vanaf de elfde plaats, omdat hij enkele motoronderdelen heeft laten vervangen en daarvoor een gridstraf van tien plaatsen krijgt.

Verstappen ziet weinig kansen tijdens race

Hoewel Verstappen dit seizoen in gevecht met Valtteri Bottas meestal eenvoudig als winnaar uit de verf kwam, verwacht de Nederlander niet dat hij de Fin zondag makkelijk kan verschalken. "Het wordt een lastig verhaal", aldus de Limburger, die aanhaalde dat hij op de 'vuile kant' van de baan start.

"Aan de binnenkant ligt gewoon minder grip. Als ik er nu zo naar kijk, zijn er morgen gewoon weinig kansen. Als het droog is, wordt het sowieso lastig. In de regen kunnen er altijd dingen gebeuren, maar over het algemeen zijn we gewoon te langzaam."

De race op Istanbul Park begint zondag om 14.00 uur. Daarin verdedigt WK-leider Hamilton een voorsprong van twee punten op Verstappen. Na de Turkse Grand Prix zijn er nog zes races te verrijden in de Formule 1.