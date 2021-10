Max Verstappen is blij dat het gat met de Mercedessen iets kleiner is geworden na de moeizame openingsdag bij de Grand Prix van Turkije. De Nederlander klokte zaterdag de derde tijd in de kwalificatie in Istanboel, maar schuift door een motorwissel van Lewis Hamilton een plekje op in de startvolgorde en start zondag in de race achter Valtteri Bottas als tweede.

De 24-jarige Verstappen noteerde op Istanbul Park een tijd van 1.23,196, waarmee hij ruim 0,3 seconde langzamer was dan Hamilton. Vrijdag in de tweede training was het verschil nog zes tienden. De Brit start zondag in de race echter vanaf de elfde plaats, omdat hij enkele motoronderdelen laat vervangen en daarvoor een gridstraf van tien plaatsen incasseert.

"In het begin was het erg riskant door de omstandigheden, maar in vergelijking met gisteren hebben we het goed omgedraaid", aldus Verstappen, die daarmee verwees naar het eerste deel van de kwalificatie, waarin een kortstondige regenbui over het circuit trok.

"De rondes waren erg goed, al verloren we in de laatste ronde wat controle op het rechte stuk. Daar zullen we nog naar moeten kijken. De rondetijden waren ook niet goed genoeg in de strijd om poleposition, maar we hebben ons goed hersteld na gisteren."

"Dit was het maximale voor vandaag. Ik start morgen als tweede. Het is afwachten wat het weer doet, maar ik ben erg blij. Ik zou morgen in de race nog iets beter moeten zijn, zodat we zo veel mogelijk punten kunnen sprokkelen voor het WK-klassement."

De race op Istanbul Park begint zondag om 14.00 uur. Daarin verdedigt klassementsleider Hamilton een voorsprong van twee punten op Verstappen. Na de Turkse Grand Prix zijn er nog vijf races te verrijden in de Formule 1.