Max Verstappen heeft zaterdag de derde tijd gereden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije. Zijn concurrent in de WK-strijd Lewis Hamilton was sneller, maar begint zondag op de elfde plek.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas reed de tweede tijd op Istanbul Park en begint zondag op poleposition. Verstappen staat naast hem op de eerste startij, dankzij een gridstraf voor Hamilton.

De Britse WK-leider reed de snelste tijd in de kwalificatie, maar kreeg wegens een nieuwe verbrandingsmotor een gridstraf van tien plaatsen.

De race op Istanbul Park begint zondag om 14.00 uur. Verstappen heeft een achterstand van twee punten op Hamilton in de WK-stand.

Uitslag kwalificatie GP Turkije 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.22,868 *

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.22,998

3. Max Verstappen (Red Bull) 1.23,196

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1.23,265

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.23,326

6. Fernando Alonso (Alpine) 1.23,477

7. Sergio Pérez (Red Bull) 1.23,706

8. Lando Norris (McLaren) 1.23,954

9. Lance Stroll (Aston Martin) 1.24,305

10. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1.24,368

Regen bezorgt coureurs vroeg in kwalificatie problemen

De kwalificatie begon nog op een droge baan, maar na drie minuten vielen de eerste druppels. Dat leverde enkele coureurs wat problemen op.

Verstappen spinde in zijn eerste snelle ronde, maar hield zijn Red Bull wel op de baan. Bij zijn tweede poging noteerde de Red Bull-coureur wel een tijd die ruimschoots voldoende was om door te mogen naar Q2.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo was de grootste naam die sneuvelde in Q1, Mick Schumacher overleefde in zijn Haas voor het eerst wel de eerste schifting en mag zondag als veertiende van start.

Baan droogt snel op, Mercedes domineert

In het tweede deel van de kwalificatie was het alweer gestopt met regenen, waardoor de conditie van de baan snel verbeterde. Toch waren er nog flink wat natte plekken op het circuit en dat leidde ertoe dat Verstappens teamgenoot Sergio Pérez in de grindbak belandde.

De Mexicaan noteerde even later wel een goede rondetijd, waarmee hij zich voor de finale van kwalificatie plaatste. Onder anderen Sebastian Vettel (elfde) en Esteban Ocon (twaalfde) slaagden daar niet in.

In Q3 bleek Mercedes oppermachtig en streden Hamilton en Bottas om de snelste tijd. De zevenvoudig wereldkampioen klopte zijn Finse teamgenoot nipt. Verstappen moest zo'n 0,3 seconden toegeven en start zondag achter Bottas en in de wetenschap dat Hamilton vanuit de achterhoede steeds verder naar voren zal komen.