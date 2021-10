Max Verstappen heeft zaterdag op een natte baan de tweede tijd neergezet in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Turkije. Er wordt ook rekening gehouden met neerslag tijdens de kwalificatie in de middag.

Alle coureurs reden op intermediatebanden in het regenachtige Istanboel. Pierre Gasly was in zijn AlphaTauri de snelste met een tijd van 1.30,447. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez eiste de derde plek op.

Lewis Hamilton, de concurrent van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, reed net als veel andere coureurs geen serieuze ronde op de natte baan. De ervaren Brit van Mercedes beëindigde de sessie op de achttiende plek.

Toen er vrijdag nog op een droge baan werd gereden, klokte Hamilton met 1.23,804 de snelste tijd.

Uitslag derde training GP Turkije 1. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.30,447

2. Max Verstappen (Red Bull) 1.30,611

3. Sergio Pérez (Red Bull) 1.30,684

4. Carlos Sainz (Ferrari) 1.31,262

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1.31,543

6. Fernando Alonso (Alpine) 1.31,545

7. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.31,572

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1.31,981

9. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.31,996

10. Esteban Ocon (Alpine) 1.32,089

Verstappen kan lachen om spin op natte baan

De derde training werd halverwege stilgelegd met een rode vlag, omdat Williams-coureur George Russell in de grindbak was beland. Ook diverse andere coureurs schoten van de natte baan af of maakten een spin.

Een van die coureurs was Verstappen, maar hij hield zijn Red Bull wel op het asfalt. De Nederlander kon erom lachen en zei "Nice 360" over de boordradio.

Verstappen kon vrijdag, toen het nog droog was, geen denderende indruk maken in Istanboel. Hij kwam niet verder dan een tweede en vijfde tijd in de eerste trainingen, op ruime achterstand van Hamilton.

De Britse WK-leider begint zondag door een gridstraf wegens een motorwissel tien plaatsen naar achteren. Ferrari-coureur Carlos Sainz start helemaal achteraan.

De kwalificatie op Istanbul Park begint zaterdag om 14.00 uur, een dag later gaat op hetzelfde tijdstip de race van start.