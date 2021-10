Hoewel hij vrijdag verraste met een tweede plek in de tweede vrije training, denkt Charles Leclerc niet dat hij de coureurs van de topteams later dit weekend kan bedreigen bij de Grand Prix van Turkije. De Ferrari-coureur verwacht dat Mercedes en Red Bull Racing nog wat achter de hand hebben.

"Het gevoel was de hele dag erg goed, maar we moeten ons geen zand in de ogen laten strooien. Ik heb het gevoel dat we nog niet alles van de topteams hebben gezien", zei de 23-jarige Ferrari-coureur.

Leclerc incasseerde twee weken geleden bij de Grand Prix van Rusland een gridstraf, omdat Ferrari een verbeterde motor introduceerde. Die krachtbron lijkt uitstekend te werken. Zijn teamgenoot Carlos Sainz krijgt dit weekend in Istanboel de beschikking over de nieuwe motor, maar de Spanjaard moet daardoor wel achteraan starten.

"Zowel over één ronde als over een langere run ziet het er heel goed uit", vertelde Leclerc, die vervolgens het Formule 1-cliché dat het pas vrijdag was uitsprak. "We zullen hard moeten blijven werken om dit vast te houden en gaan de auto nog finetunen."

Mogelijk krijgt Leclerc zaterdag nog met een ander obstakel te maken. Er wordt namelijk regen verwacht in Istanboel. "Ik ben erg benieuwd wat het weer gaat doen. Vorig jaar waren we hier in de regen extreem competitief op de intermediates, maar minder op de fullwets. Het belooft een interessante dag te worden."

Het Grand Prix-weekend in Istanboel wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag begint op datzelfde tijdstip de race.