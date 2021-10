Lewis Hamilton eist van zichzelf dat hij zaterdag poleposition pakt voor de Turkse Grand Prix. De Brit hoopt zondag tijdens de race de schade te beperken, omdat hij door een gridstraf tien plaatsen wordt teruggezet bij de start.

"Ik heb veel werk te doen zondag, dus ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben", vertelde Hamilton, die zowel in de eerste als in de tweede training het snelst was, vrijdagmiddag in Istanboel.

Hamilton incasseert zondag een gridstraf van tien plaatsen omdat zijn verbrandingsmotor is vervangen. Het is de vierde verbrandingsmotor die Hamilton dit seizoen gebruikt, terwijl er slechts drie zijn toegestaan. Alle andere onderdelen die samen de Mercedes-krachtbron vormen hebben de limiet nog niet overschreden, waardoor de Brit 'slechts' tien plaatsen naar achter moet.

"Die gridstraf maakt het weekend niet opeens anders voor mij", vervolgde Hamilton. "Maar we moeten wel op pole staan om zondag de schade te beperken. De auto voelde vandaag al meteen goed aan. Ik weet niet hoeveel er nog meer in zit, maar er zijn altijd nog dingen te vinden om ons te verbeteren."

Verstappen beleeft mindere dag

Anders dan Hamilton beleefde Max Verstappen een mindere dag op Istanbul Park. De 24-jarige Nederlander moest in de tweede vrije training genoegen nemen met een vijfde tijd, op zes tienden achterstand van Hamilton.

Het Grand Prix-weekend in Istanboel wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training.

Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag begint op datzelfde tijdstip de race.