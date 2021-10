Max Verstappen was vrijdag na afloop van de vrije trainingen voor de Grand Prix van Turkije niet tevreden. De 24-jarige Nederlander stelt dat zijn team zich nog flink moet verbeteren om zaterdag en zondag competitief te zijn.

"We hebben verschillende dingen geprobeerd, maar het was allemaal niet best", zei Verstappen op Istanbul Park.

"We zijn nog aan het zoeken naar hoe we ons moeten verbeteren. We hebben een drukke avond voor de boeg. Vandaag was zeker niet onze beste dag. Hopelijk kunnen we ons verbeteren, anders ziet het er niet goed uit."

De 24-jarige Verstappen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de vijfde plaats en gaf zes tienden toe op de snelste tijd van Lewis Hamilton. In de eerste sessie was Verstappen vier tienden langzamer dan de Brit.

'Het is nu een fijne baan'

Verstappen was wel te spreken over het asfalt, dat anders dan vorig jaar veel grip leverde. "Het is nu echt een heel fijne baan en het is een mooi circuit om op te rijden", vervolgde de Red Bull-coureur, die nog maar eens benadrukte dat hij niet bezig is met de gridstraf van Hamilton. "Wij moeten ons gewoon op onszelf focussen."

Eerder op vrijdag werd bekend dat Hamilton tien plaatsen naar achteren start op Istanbul Park vanwege een motorwissel. De zevenvoudig wereldkampioen was razendsnel tijdens de trainingen en eindigde in beide sessies bovenaan.

Het Grand Prix-weekend in Istanboel wordt zaterdag om 11.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag begint op datzelfde tijdstip de race.