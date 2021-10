Lewis Hamilton heeft ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Turkije de snelste tijd op de klokken gezet. De WK-leider was in zijn Mercedes 0,166 seconde sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Max Verstappen kwam met zijn Red Bull niet verder dan de vijfde tijd.

Hamilton ging op het Istanbul Park-circuit rond in een tijd van 1.23,804, wat een verbetering was van het baanrecord. Verstappens 1.24,439 kwam daarbij niet in de buurt. Teamgenoot Sergio Pérez en Valtteri Bottas zaten ook nog tussen de Nederlander en zijn titelrivaal.



Leclerc mengde zich niet alleen over één ronde, maar ook over de langere runs in de strijd vooraan. De Monegask beschikt sinds de Grand Prix van Rusland over een verbeterde Ferrari-motor. Red Bull had moeite om de snelle tijden uit de speciaal voor Honda wit gespoten auto te persen, maar heeft nog even om aan de afstelling te werken.

Top tien tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.23,804

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,166

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,410

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,569

5. Max Verstappen (Red Bull): +0,635

6. Lando Norris (McLaren): +0,721

7. Fernando Alonso (Alpine): +0,856

8. Esteban Ocon (Alpine): +0,868

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,952

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,992

Gridstraf voor Hamilton al zeker

Hamilton weet al wel dat hij zondag een gridstraf van tien plaatsen moet incasseren. Mercedes heeft voor dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor in de auto van Hamilton geschroefd. Dat is zijn vierde van het seizoen, één boven de limiet van drie. Carlos Sainz vervangt zijn volledige krachtbron en start zondag achteraan.

De training verliep incidentrijk, al waren er geen grote crashes. Zowel Hamilton als Verstappen ging even van de baan. Datzelfde deed Nicholas Latifi in de Williams twee keer. Ook Nikita Mazepin schaarde zich traditiegetrouw bij de coureurs die in de fout gingen.