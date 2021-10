Vijf Formule 1-coureurs testen dit weekend nieuwe brandveilige handschoenen tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Turkije. Aanleiding is de crash van Romain Grosjean, die vorig jaar brandwonden aan zijn handen opliep bij de Grand Prix van Bahrein.

Grosjean belandde eind vorig jaar hard in de vangrail tijdens de race in Sakhir, waarna zijn Haas in brand vloog. De Fransman bleef bij bewustzijn en kon zelf uit zijn auto klimmen, maar liep daarbij wel fikse brandwonden aan zijn hand op.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en George Russell zijn de coureurs die gebruikmaken van de nieuwe handschoenen. Tijdens de kwalificatie en race moeten deze rijders hun reguliere handschoenen blijven gebruiken.

"Sinds begin 2021 voert de FIA een onderzoeksproject uit met het doel de handschoenen van de coureurs te beschermen tegen hitte", schrijft de FIA vrijdag in een verklaring. "De extra bescherming die dit oplevert moet worden afgewogen tegen het comfort. Daarom is het van belang dat deze handschoenen in de praktijk worden getest."

Met zijn nieuwe handschoenen reed Lewis Hamilton vrijdag de snelste tijd in de eerste vrije training op Istanbul Park. Max Verstappen eindigde als tweede. De tweede vrije training begint om 14.00 uur.