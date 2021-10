Lewis Hamilton heeft vrijdag de snelste tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije. De WK-leider was op het Istanbul Park-circuit ruim vier tienden sneller dan titelrivaal Max Verstappen.

De Mercedes-coureur ging rond in een tijd van 1.24,178, wat een nieuw baanrecord was op het Turkse circuit. Verstappen kwam in zijn speciaal voor Honda wit gespoten Red Bull niet verder dan 1.24,603.

Charles Leclerc reed in de Ferrari de derde tijd, op krap vijf tienden van Hamilton, gevolgd door Valtteri Bottas in de tweede Mercedes. De Fin gaf zes tienden toe op zijn kopman. Carlos Sainz reed in de tweede Ferrari de vijfde tijd.



Alle coureurs in de top vijf reden alleen op de rode softbanden. Esteban Ocon was op de zesde plaats de snelste coureur die ook een andere band probeerde. De Fransman van Alpine reed dertien ronden op de harde banden. De McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo, die traditioneel niet voor snelle tijden gaan op vrijdag, probeerden ook de mediumbanden.

Top tien eerste vrije training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.24,178

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,425

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,476

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,664

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,682

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,731

7. Lando Norris (McLaren): +1,169

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,204

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,205

10. Sergio Pérez (Red Bull): +1,281

Istanbul Park is veel sneller geworden

Het circuit in Istanboel is stevig gereinigd sinds de laatste keer dat de Formule 1 er reed. De baan is daardoor flink sneller geworden. Verstappen reed in 2020 met 1.28,330 in de tweede vrije training de snelste tijd van het weekend. Hamilton was vrijdag ruim vier seconden sneller.

De leider in de WK-stand weet wel al dat hij zondag een gridstraf van tien plaatsen moet incasseren. Mercedes heeft voor dit weekend een nieuwe verbrandingsmotor in de auto van Hamilton geschroefd. Dat is zijn vierde van het seizoen, dus één boven de limiet van drie. Sainz vervangt zijn volledige krachtbron en start zondag achteraan.