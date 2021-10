Lewis Hamilton krijgt een gridstraf van tien plaatsen voor de Grand Prix van Turkije. De concurrent van Max Verstappen krijgt in Istanboel de beschikking over een nieuwe verbrandingsmotor.

Het is de vierde verbrandingsmotor die Hamilton dit seizoen gebruikt, terwijl er slechts drie zijn toegestaan. Alle andere onderdelen die samen de Mercedes-krachtbron vormen hebben de limiet nog niet overschreden, waardoor de Brit 'slechts' tien plaatsen naar achter moet.

Verstappen kreeg bij de vorige race, in Sotsji, een volledig verse krachtbron; dat betekende dat hij naast een nieuwe verbrandingsmotor ook een nieuwe turbo kreeg en dat alle onderdelen van het hybridesysteem werden vernieuwd. De Red Bull-coureur moest daarom achteraan starten. Ferrari-coureur Carlos Sainz doet in Istanboel hetzelfde en start zondag ook achteraan de grid.

De wissel van de verbrandingsmotor (ICE) bij Hamilton bevestigt opnieuw dat er binnen Mercedes zorgen bestaan over de betrouwbaarheid. Valtteri Bottas wisselde in Sotsji al naar zijn vijfde motor. Hamilton beweerde donderdag nog dat hij ervan uitging dat hij geen gridstraf hoefde te incasseren. "Ik heb nog steeds de beschikking over de tweede en derde motor", zei hij op de persconferentie. Nog geen 24 uur later blijkt een wissel dus toch nodig.

De gridstraf voor Hamilton vergroot de kans dat Verstappen zondag de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap weer kan overnemen. Momenteel staat de Nederlander twee punten achter zijn Britse rivaal.