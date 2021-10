FINISH - Lewis Hamilton is verreweg het snelst in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije. De Mercedes-coureur, die zondag een gridstraf van tien plaatsen incasseert voor een motorwissel, is met 1.24,178 ruim vier tienden rapper dan Max Verstappen op de tweede plek. Charles Leclerc (1.24,654) completeert de top drie.