Lewis Hamilton gaat er niet van uit dat hij dit weekend bij de Grand Prix van Turkije een gridstraf moet incasseren. Mercedes-teambaas Toto Wolff hintte eerder deze week op een aanstaande motorwissel, maar volgens Hamilton is dat voorlopig nog niet aan de orde.

"Ik heb nog steeds de beschikking over mijn tweede en derde motor", zei Hamilton donderdag in Istanboel. "Dus op dit moment ga ik er niet van uit dat we een gridstraf moeten incasseren, maar wie weet verandert dat nog."

De Formule 1-coureurs mogen dit jaar onbestraft drie motoren gebruiken. Als een vierde krachtbron wordt ingezet, volgt een flinke gridstraf.

Max Verstappen reed bij de vorige race in Rusland met zijn vierde motor van het seizoen en moest vanwege die wissel van de laatste plaats vertrekken. Na een inhaalrace eindigde hij als tweede achter Hamilton, die in de WK-stand de leiding overnam en nu twee punten voorsprong heeft.

Lewis Hamilton nam dankzij zijn zege bij de Grand Prix van Rusland de leiding in de WK-stand over van Max Verstappen. Foto: Getty Images

Verstappen houdt zich niet bezig met mogelijke gridstraf Hamilton

Verstappen werd op de persconferentie ook gevraagd naar de mogelijke gridstraf van Hamilton. De 24-jarige Nederlander probeert niet te veel naar de concurrentie te kijken. "Ik heb toch geen controle over wat zij doen", zei Verstappen.

"Het is dus vooral belangrijk dat we naar onszelf kijken en ons focussen op de dingen waar we wel controle over hebben. Ieder weekend proberen we het maximale uit de auto te halen en dat gaan we deze dagen weer doen."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije begint vrijdag om 10.30 uur. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag op datzelfde tijdstip gaat de race van start.