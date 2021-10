Max Verstappen kan onder bepaalde omstandigheden ook leven met een tweede plek in de eindstand van het wereldkampioenschap. De Nederlander zei donderdag in de aanloop naar de Turkse Grand Prix dat hij niet zoveel bezig is met de titelstrijd.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Om eerlijk te zijn denk ik er gewoon niet zoveel aan", antwoordde Verstappen in Istanboel op de vraag hoe hij zijn hoofd koel kan houden tijdens de titelstrijd met Lewis Hamilton.

"Natuurlijk is ons doel de wereldtitel. Maar ook als we tweede worden en alles hebben gegeven, kan ik daarmee leven. Als ik maar weet dat ik en mijn team er alles aan gedaan hebben. Een tweede plek zal mijn leven niet veranderen."

Verstappen begint dit weekend op Istanbul Park met twee punten achterstand op WK-leider Hamilton aan de Turkse Grand Prix. De Red Bull-coureur beperkte twee weken geleden de schade bij de race in Rusland door als tweede te eindigen, terwijl hij als laatste was gestart.

Hoewel er circuits aan komen die de Red Bull op papier zouden moeten liggen, ziet Verstappen zichzelf niet als favoriet in de titelstrijd. "Dat kun je alleen maar bepalen als je in beide auto's hebt gereden. Ik zie mezelf niet als favoriet in ieder geval."

Max Verstappen eindigde vorig jaar als zesde op Istanbul Park. Max Verstappen eindigde vorig jaar als zesde op Istanbul Park. Foto: Getty Images

Turkse GP groot vraagteken voor Verstappen

Verstappen had nog geen idee van de krachtsverhoudingen op Istanbul Park, het circuit waar hij vorig jaar als zesde was geëindigd. Vooral de staat van het asfalt, dat vorig jaar erg glad was, is een groot vraagteken. "Er is nog zoveel wat we niet weten, we hebben echt geen idee wat we kunnen verwachten", zei Verstappen.

"Maar in de F1-game was dit altijd een van mijn favoriete banen. Ik was teleurgesteld dat de baan vorig jaar zo glad was. Het zou leuk moeten zijn om op te rijden, maar dat was het daardoor niet. Hopelijk is het dit jaar beter."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Turkije begint vrijdag om 10.30 uur. Zaterdag om 14.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 14.00 uur begint de race.