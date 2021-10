Red Bull Racing kan volgend seizoen nog volop gebruikmaken van de diensten van Honda. De Japanse motorfabrikant helpt het team van Max Verstappen met het bouwen van de krachtbron en met personeel op de circuits.

Red Bull gaat de motoren zelf in de fabriek in het Engelse Milton Keynes bouwen (onder de naam Red Bull Powertrains), maar krijgt volgend seizoen nog wel hulp van Honda bij de assemblage. Daarnaast is er personeel van de Japanners op de circuits om het gebruik van de motoren te begeleiden.

Honda stopt na dit seizoen na drie seizoenen officieel als motorpartner van Red Bull. Voor die drie jaren worden de Japanners tijdens de Turkse Grand Prix van dit weekend bedankt met een speciale witte kleurstelling op de auto's.

Na een moeizame terugkeer in de Formule 1 bij McLaren strijdt Honda nu met Verstappen om de wereldtitel. De Nederlander staat met nog zeven races te gaan twee punten achter Lewis Hamilton in de WK-stand.

Na 2022 is Red Bull Powertrains zelf verantwoordelijk voor de motor, al komt al het Honda-personeel dat al in Engeland actief is in dienst van Red Bull. Daar wordt naast de motor van Red Bull Racing ook die van AlphaTauri gebouwd.

'Dit gaat helpen bij een soepele overgang'

Teambaas Christian Horner van Red Bull is blij dat de banden met Honda nauw blijven. "We willen allebei niet dat het verhaal hier eindigt. Daarom zijn we blij dat we in 2022 nog technisch en operationeel gesteund worden door Honda. Dit gaat ons helpen de overgang naar het zelf bouwen van onze krachtbron soepel te laten verlopen."

Verstappen verschijnt in 2022 aan de start met een volledig doorontwikkelde Honda-motor. Ondanks het aanstaande vertrek van de Japanners is er in de fabriek volop doorgewerkt aan de krachtbron. Deze ontwikkeling moet Red Bull Powertrains vanaf komend seizoen wel overnemen.

Red Bull en Honda blijven samenwerken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Dat project heeft de jonge Japanner Yuki Tsunoda al aan een stoeltje bij AlphaTauri geholpen.