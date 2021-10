Ferrari-coureur Carlos Sainz start zondag in de Grand Prix van Turkije helemaal achteraan. De Spanjaard krijgt een vernieuwde motor in zijn auto en incasseert daardoor een gridstraf.

Twee weken geleden moest ook Charles Leclerc, de teamgenoot van Sainz, achteraan starten omdat hij van motor wisselde. Ferrari kondigde toen al aan dat de auto van Sainz snel zou volgen.

Het gaat om verbeteringen van het hybride systeem van de motor en die leveren naar verluidt 10 pk extra op. Het is mede de bedoeling om daarmee informatie in te winnen voor de auto van 2022.

Leclerc moest op het circuit van Sotsji genoegen nemen met de vijftiende plaats en reed daardoor niet in de punten. Sainz werd knap derde en sleepte zo zijn derde podiumplaats van het seizoen in de wacht.

Teambaas Binotto ontbreekt in Turkije

Teambaas Matteo Binotto van Ferrari is er dit weekend in Turkije niet bij. Hij blijft achter in de fabriek van Ferrari in Italië om verder te bouwen aan de auto voor het volgende jaar.

Leclerc en Sainz bezetten na 15 van de 22 races de respectievelijk zesde en zevende plaats in de WK-stand. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari vierde, achter Mercedes, Red Bull en McLaren.

De Grand Prix van Turkije begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De race start zondag om 14.00 uur.