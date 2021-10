Max Verstappen rijdt komend weekend de Grand Prix van Turkije in een andere kleurstelling. Red Bull Racing kiest voor een speciale witte livery als eerbetoon aan Honda, dat na dit seizoen stopt als motorleverancier.

Normaal gesproken rijdt Red Bull in een donkerblauwe auto met gele en rode tinten. Met wit wordt verwezen naar de Honda RA272, de eerste Japanse auto waarmee een Formule 1-race werd gewonnen. Richie Ginther won in 1965 de Grand Prix van Mexico.

Hoe de auto van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Red Bull en Honda delen op Twitter een video waarin alleen delen van de nieuwe kleurstelling te zien zijn.

Ook AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, komt komend weekend in een speciale auto in actie. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda hebben op de achtervleugels van hun wagen het woord arigato - Japans voor 'bedankt' - staan.

'We konden dit moment niet voorbij laten gaan'

Aanvankelijk zou Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan een eerbetoon aan Honda brengen. In augustus werd echter bekend dat de race op Suzuka, die komend weekend verreden zou worden, vanwege de coronapandemie voor het tweede jaar op rij niet kan doorgaan.

"We keken er allemaal naar uit om de Japanse fans een kans te geven om onze extreem succesvolle samenwerking in de Formule 1 op hun thuiscircuit te vieren. De race is afgelast, maar we konden dit moment niet voorbij laten gaan zonder een eerbetoon aan Honda te brengen", zegt teambaas Christian Horner.

In de speciale auto hoopt Verstappen goede zaken te doen in de strijd met Lewis Hamilton om de wereldtitel. De Mercedes-coureur gaat aan de leiding in het klassement, maar heeft slechts twee punten voorsprong op de Nederlander.