Lando Norris voelde zich vaak depressief in zijn beginperiode in de Formule 1. Dat heeft de Britse coureur van McLaren maandag onthuld in een interview op de Britse televisie.

"Als je op negentienjarige leeftijd de Formule 1 binnenkomt, zijn er veel ogen op je gericht. Daarmee kunnen omgaan eiste zijn tol bij mij", aldus Norris in het programma This Morning van ITV.

Vooral de twijfel of Norris wel goed genoeg was voor de Formule 1, pijnigde hem geestelijk. "Het gevoel van: als dit fout gaat, als ik het niet goed doe, wat gaat er dan gebeuren? Kan ik dan wel in de Formule 1 blijven? En zo niet, wat moet ik dan gaan doen? Ik kan namelijk niet veel anders. Dan voelde ik me depressief."

De inmiddels 21-jarige Norris voelde zich ook opgelaten door negatieve berichten op sociale media. "Dat vergrootte af en toe de pijn", zei de Brit, die zich met de hulp van zijn team en een instelling voor mentale gezondheid steeds beter is gaan voelen.

Dit seizoen heeft Norris niks te klagen over zijn prestaties in de Formule 1. Hij eindigde vier keer op het podium en won twee weken geleden bijna de Grand Prix van Rusland. "Ik ben nu veel gelukkiger en ik kan genieten van wat ik doe."