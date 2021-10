Mercedes overweegt Lewis Hamilton voor de komende Grand Prix van Turkije van een nieuwe motor te voorzien. Aangezien dat zijn vierde motor van dit seizoen zou zijn, is het gevolg dat hij achteraan moet starten in de race.

"Het is een mogelijkheid", zegt teambaas Toto Wolff van Mercedes maandag tegen Sky Sports. "Maar hoe en wanneer precies, daar hebben we nog geen besluit over genomen."

Max Verstappen reed bij de vorige race in Rusland met zijn vierde motor van het seizoen en moest vanwege die wissel van de laatste plaats vertrekken. Na een inhaalrace eindigde hij als tweede achter Hamilton, die in de WK-stand de leiding overnam en nu twee punten voorsprong heeft.

"Het belangrijkste is de betrouwbaarheid van de motor, want we kunnen ons in dit stadium van het kampioenschap geen uitvalbeurt veroorloven", zegt Wolff over een motorwissel van Hamilton.

"Vandaar dat we iedere race heel goed kijken naar het prestatievermogen van de motor. Met een tweede of derde plaats kunnen we wel leven, want het kampioenschap duurt nog wel even. Maar de finish niet halen is veel erger."

'Ben heel benieuwd hoe de titelstrijd zich ontwikkelt'

Hamilton won vorig jaar op Istanbul Park en veroverde in de op drie na laatste race van het seizoen zijn zevende wereldtitel. Dit jaar is de strijd veel spannender, ziet ook Wolff.

"Lewis was fantastisch in Turkije, maar we kunnen niet voorspellen hoe het dit weekeinde afloopt", aldus de teambaas. "Mercedes en Red Bull zitten zó dicht bij elkaar. Ik ben heel benieuwd hoe de titelstrijd zich ontwikkelt."

De Grand Prix van Turkije begint zondag om 14.00 uur. Daarna volgen nog races in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.