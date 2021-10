De Formule 1 is van plan het aantal sprintraces stevig uit te breiden. F1-directeur Stefano Domenicali spreekt van zeven tot acht sprintraces in 2022.

"We willen ze houden in ongeveer een derde van de races en op circuits die er geschikt voor zijn", aldus de Italiaan in een interview met Sky Sports.

Met de introductie van de sprintrace wil de Formule 1 de aandacht van het publiek vangen over het hele raceweekend. De sprintrace is een alternatief voor de kwalificatie op zaterdag. De uitslag van de training op vrijdag geldt als startopstelling van de sprintrace.

Op de circuits van Silverstone (Groot-Brittannië) en Monza (Italië) was er op zaterdag een race over 100 kilometer die de startvolgorde bepaalde voor de race op zondag. De nummers één, twee en drie kregen punten voor het WK (respectievelijk drie, twee en één).

'Overgrote deel reacties was superpositief'

Lang niet alle coureurs waren enthousiast over de nieuwe opzet. Zo liet Verstappens teamgenoot Sergio Pérez weten dat hij de sprintraces saai vindt en dat ze in zijn ogen niets toevoegen.

Volgens Domenicali is Pérez met zijn kritiek een uitzondering. "Het overgrote deel van de reacties die we hebben gekregen, was superpositief. We kunnen zeggen dat het experiment een succes is en om die reden willen we het in 2022 uitbreiden."

Op de voorlopige kalender van 2022 staat een recordaantal van 23 races. Het seizoen begint in maart en eindigt op 20 november om te voorkomen dat het samenvalt met het WK voetbal in Qatar. Het is nog niet bekend welke GP's een sprintrace krijgen. De race op Zandvoort staat op 4 september op de voorlopige kalender.

Voor dit seizoen staat er nog een sprintrace in de GP van Brazilië gepland. Komend weekend wordt in Istanboel de GP van Turkije verreden via het traditionele concept.