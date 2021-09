De Formule 1 krijgt nog dit jaar voor het eerst een race in Qatar. De Grand Prix wordt op 21 november onder kunstlicht verreden op het Losail International Circuit, dat bekend is van MotoGP-races.

De race in Qatar neemt de open plek op de kalender in die eigenlijk was gereserveerd voor Australië. Die Grand Prix was vanwege coronabeperkingen verplaatst naar eind 2021, maar kan ook dan niet doorgaan.

We gaan de komende seizoenen vaker Formule 1-races in Qatar zien. Er is namelijk een tienjarig akkoord gesloten, dat ingaat per 2023. Volgend jaar is er geen race vanwege het WK voetbal dat op Qatarese bodem wordt gehouden.

De toevoeging van Qatar aan de kalender betekent dat de laatste drie races van dit seizoen in het Midden-Oosten plaatsvinden. Er volgen namelijk nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.

Resterend Formule 1-seizoen 10 oktober: GP Turkije

25 oktober: GP Verenigde Staten

7 november: GP Mexico

14 november: GP Brazilië

21 november: GP Qatar

5 december: GP Saoedi-Arabië

12 december: GP Abu Dhabi

Formule 1-kalender telt nu 22 races

Naast Australië werden ook de races in China, Canada, Singapore en Japan dit jaar van de kalender gehaald. Door de toevoeging van Qatar staan er dit Formule 1-seizoen 22 Grands Prix op het programma.

De eerstvolgende race is volgende week zondag en wordt verreden op het circuit Istanbul Park in Turkije. Daarna volgen zes races, waaronder dus die in Qatar. De laatste vijf volgen elkaar in korte tijd op.

Max Verstappen is met concurrent Lewis Hamilton in een bloedstollende wereldtitelstrijd verwikkeld. Na de race van zondag in Rusland is het verschil tussen beide coureurs twee punten in het voordeel van Hamilton.