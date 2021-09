Saoedi-Arabië is nog niet klaar voor de Formule 1. Het circuit in kuststad Djedda, waar de coureurs van 3 tot en met 5 december voor het eerst een Grand Prix moeten rijden, is nog volop in aanbouw.

"Het wordt een race tegen de klok om de baan op tijd af te krijgen. Er wordt nu dag en nacht gewerkt", liet een anonieme official woensdag weten aan het Franse persbureau AFP.

Hijskranen en graafmachines bepalen nog het beeld op het circuit aan de Rode Zee, dat een lengte van 6,175 kilometer en 27 bochten moet krijgen. Het wordt naar verwachting een van de snelste circuits ter wereld. De GP van Saoedi-Arabië, die onder kunstlicht zal worden verreden, is de voorlaatste race op de kalender van dit seizoen.

De Formule 1 bevestigde vorig jaar november dat er dit jaar voor het eerst een Grand Prix wordt georganiseerd in Saoedi-Arabië. Het gaat om een contract voor de lange termijn. Het is de bedoeling dat vanaf 2023 geracet wordt op een nog te bouwen circuit in Qiddiya, een groot entertainmentproject bij hoofdstad Riyadh.

Mensenrechtenorganisaties zijn zeer kritisch op de keuze van de F1 om in zee te gaan met Saoedi-Arabië. Volgens Amnesty International gebruikt het land sportevenementen om mensenrechtenschendingen te verbloemen, zogenaamde 'sportwashing'.

Een impressie van hoe het circuit in Saudi-Arabië eruit moet komen te zien. Een impressie van hoe het circuit in Saudi-Arabië eruit moet komen te zien. Foto: ANP

Saoedi-Arabië verwacht veel fans

Volgens prins Khalid Bin Sultan Al-Faisal, de voorzitter van de Saoedische autosportbond, is de vraag naar tickets voor de eerste GP in zijn land groot. "We verwachten een enorme opkomst, vooral uit Europa en de Verenigde Staten", zei hij tegen verslaggevers.

De kaarten zijn niet goedkoop, erkende hij. "Het Formule 1-project heeft veel gekost en het is standaard dat de kosten moeten worden gecompenseerd door de verkoop van tickets en andere bronnen, waaronder advertenties en lokale sponsors."

De volgende Formule 1-race is over anderhalve week in Turkije. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn verwikkeld in een hevige strijd om de wereldtitel.