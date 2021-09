Bij McLaren is er zondag nog lang nagesproken over de laatste rondes bij de Grand Prix van Rusland. Lando Norris had daar zijn eerste zege uit zijn carrière voor het grijpen, maar reed in de regen veel te lang door op droogweerbanden.

"Natuurlijk zijn wel allemaal teleurgesteld en Lando is er kapot van", zei teambaas Andreas Seidl na de race in Sotsji op de website van de Formule 1. Terwijl de ene na de andere coureur in de natte slotfase naar regenbanden wisselde, bleef Norris lang doorrijden op droogweerbanden.

De 21-jarige Brit leidde een groot deel van de race, maar verloor in de slotrondes veel tijd door over de baan te glibberen. Uiteindelijk moest McLaren hem toch naar binnen halen voor een bandenwissel, waardoor Norris slechts zevende werd.

"Achteraf is het altijd makkelijk praten", vond Seidl. "En natuurlijk hadden we het anders moeten aanpakken. Maar dit hoort ook gewoon bij de Formule 1."

Lando Norris (links) glibbert over de natte baan in Rusland.

Beslissing werd in overleg met Norris genomen

De leiding van het Britse team besloot in overleg met Norris aanvankelijk om geen pitstop te maken. Op sommige delen van het 5 kilometer lange circuit was het aanvankelijk nog droog.

"Maar uiteindelijk hebben we het als team gewoon niet goed gedaan", concludeerde Seidl. "We hebben gezamenlijk de verkeerde beslissing genomen en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor."

Norris wilde aanvankelijk doorrijden, nadat hij onjuiste informatie had gekregen vanuit de pits. "Er werd mij verteld dat de hoeveelheid regen ongeveer hetzelfde zou blijven, maar het begon juist steeds harder te regenen. We gaan nu alles analyseren en zorgen dat dit ons niet nog een keer overkomt", zei de teleurgestelde coureur.

Seidl baalde dat niet eerder werd besloten om de keuze van Norris om door te rijden te overrulen. "Lando is inmiddels lang genoeg in deze sport om zijn mening te geven, maar we hadden hem kunnen overrulen. Aan de pitmuur beschikken we immers over andere informatie dan hij in zijn auto heeft."

Hamilton profiteert van fout McLaren

Lewis Hamilton profiteerde uiteindelijk van de inschattingsfout bij McLaren door zijn honderdste zege te boeken. De coureur van Mercedes bleef aanvankelijk ook lang doorrijden op het natte circuit, maar maakte nog op tijd zijn pitstop.

"Lewis had op de tweede plaats natuurlijk niets te verliezen en kon zijn tactiek aanpassen aan die van ons", blikte Seidl terug. "Wij konden niet anticiperen op wat de ander deed en wilden vol voor de winst gaan. Daarom bleven we doorrijden, maar het pakte helaas helemaal verkeerd uit."

De teambaas kon alleen maar hopen dat er geleerd wordt van de fout in Rusland. "Niet alleen door Norris, maar door het hele team. Want het was een gezamenlijke keuze."

Toch was er ook veel positiefs om op terug te blikken voor McLaren, dat twee weken geleden in Monza nog een een-twee scoorde. "Het is echt indrukwekkend wat Norris laat zien in zijn derde jaar in de Formule 1. Zaterdag pakte hij zijn eerste pole en hoewel hij zondag bij de start de leiding verloor, reed hij daarna lange tijd soeverein aan kop."

"Het is belangrijk om die positieve punten niet te vergeten. Dan kunnen we in Turkije sterker terugkomen", doelde de teambaas op de GP die over twee weken op het programma staat.