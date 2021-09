Met zijn honderdste zege in de Formule 1 bereikte Lewis Hamilton zondag een ongelooflijke mijlpaal. De coureur zelf sprak in Sotsji zijn dank uit aan iedereen die hem steunde in zijn succesvolle carrière, terwijl teambaas Toto Wolff probeerde om de prestatie in perspectief te plaatsen.

"We zijn allemaal getuige van een geweldige carrière", zei Wolff op de website van de Formule 1. "Die honderdste zege is gewoon onvoorstelbaar."

"We hebben het er nu over en deze honderdste zege zal het nieuws de komende 24 uur nog wel beheersen. Maar ik denk dat we over twintig jaar pas echt realiseren waar we onderdeel van zijn geweest en hoe bijzonder dit is", aldus de Oostenrijkse teambaas van Mercedes.

In oktober vorig jaar werd Hamilton al recordhouder door zijn 92e Grand Prix te winnen. Daarmee passeerde hij Michael Schumacher op de eeuwige ranglijst (zie kader). Met zijn honderdste zege legde de 36-jarige Brit de lat nog hoger.

"We maken een carrière mee van een sportman die dingen laat zien die niemand eerder heeft gepresteerd in de Formule 1", prees Wolff zijn coureur. "En dat gaat nog verder dan al zijn overwinningen. Het is ook speciaal om te zien wat Lewis op humanitair vlak allemaal doet."

Coureurs met meeste Grand Prix-zeges 1. Lewis Hamilton (GBr) - 100

2. Michael Schumacher (Dui) - 91

3. Sebastian Vettel (Dui) - 53

4. Alain Prost (Fra) - 51

5. Ayrton Senna (Bra) - 41

6. Fernando Alonso (Spa) - 32

7. Nigel Mansell (GBr) - 31

8. Jackie Stewart (GBr) - 27

9. Niki Lauda (Oos) - 25

9. Jim Clark (GBr) - 25

Hamilton is veel mensen eeuwig dankbaar

Hamilton zelf sprak na zijn zege op de Sochi Autodrom, waar hij op de vierde plek startte en in de regenachtige slotfase leider Lando Norris passeerde, van een "magisch moment". De Brit boekte in juli zijn 99e zege en moest vier races wachten op nummer honderd.

"Ik had er nooit van kunnen dromen om zoveel races te winnen", sprak de Mercedes-coureur op de persconferentie na afloop. "Er zijn tegenwoordig zoveel fenomenale talenten actief in de Formule 1, dat het echt niet makkelijk is om te winnen."

"Mijn team blijft zich continu verbeteren, ik ben enorm trots op wat we bereikt hebben", zei Hamilton, waarna hij enkele van zijn persoonlijke begeleiders bedankte. "Maar eigenlijk zijn er te veel namen van mensen die me de afgelopen achttien jaar gesteund hebben. Ik ben ze allemaal eeuwig dankbaar."

Over twee weken maakt Hamilton kans op zijn 101e zege, bij de Grand Prix van Turkije.