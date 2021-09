Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop van de Grand Prix van Rusland lovend over Max Verstappen. De Nederlander knokte zich van de twintigste naar de tweede plek op het Sochi Autodrom.

"Het was in de slotfase van de race heel makkelijk om van held naar schlemiel te gaan", zei Horner voor de camera van Sky Sports. Verstappen maakte in de slotfase van de race op precies het juiste moment de keuze om een pitstop te maken en te wisselen naar regenbanden.

"Het is een loodzware beslissing om te nemen. Max nam de de beslissing voor ons en hij had het bij het juiste eind. Sergio dacht dat het beter was om buiten te blijven en dat bleek de verkeerde keuze te zijn."

Verstappen kwam eerder binnen dan de meeste coureurs uit de top vijf en maakte zo verschillende plaatsen goed. Alleen Lewis Hamilton, die een ronde later stopte dan de Red Bull-coureur, bleef Verstappen voor.

'Dit voelt als een overwinning voor ons'

Verstappen kwam als WK-leider naar Sotsji, maar heeft nu een achterstand van twee punten op Hamilton (246,5 om 244,5 punten). Hoewel Verstappen als nummer twee uit Sotsji vertrok, was Horner niet ontevreden met de WK-stand. "Wat het kampioenschap betreft heeft Max de schade erg beperkt gehouden", vervolgde hij.

"Historisch gezien weten we dat Sotsji en Monza twee typische Mercedes-banen zijn. Het voelt als een overwinning dat we nu slechts twee punten achterstand hebben en ook nog een extra motor in onze poule hebben kunnen opnemen. Deze titelstrijd wordt pas beslist bij de laatste race in Abu Dhabi."

Achter Hamilton en Verstappen eindigde Ferrari-coureur Carlos Sainz als derde. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Turkije.