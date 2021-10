Lando Norris was zondag geëmotioneerd nadat hij zijn eerste overwinning net was misgelopen bij de Grand Prix van Rusland. De 21-jarige Brit reed het grootste gedeelte van de race aan de leiding, maar viel na een pittige regenbui in de slotfase terug naar de zevende plek.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Terwijl het steeds harder begon te regenen op het Sochi Autodrom, nam Norris de beslissing om buiten te blijven. Alle andere coureurs maakten wél een pitstop om te wisselen naar regenbanden, waardoor de McLaren-coureur veel tijd verloor.

"Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik voel me doodongelukkig. In ben gebroken", zei Norris voor de camera van Sky Sports. "Ik dacht dat we de juiste keuze maakten door buiten te blijven, maar uiteindelijk bleek dat dus de verkeerde beslissing te zijn."

Pas toen hij al een paar keer van de baan was geschoten, kwam Norris alsnog de pits in, maar toen was een podium al ver buiten bereik. "Het voelt alsof mijn hart is gebroken", vervolgde hij.

Lando Norris in actie tijdens de Grand Prix van Rusland. Lando Norris in actie tijdens de Grand Prix van Rusland. Foto: Getty Images

'Ik heb alles gedaan wat ik kon'

De winst in Sotsji was voor Lewis Hamilton, die zo de leiding in de WK-stand weer overnam van Max Verstappen. De Nederlander eindigde na een inhaalrace als tweede en hield de schade zo beperkt.

Norris: "Ik heb alles gedaan wat ik kon. Zelfs met de foutjes die ik maakte hield ik Hamilton nog even achter me. Er werd mij verteld dat de hoeveelheid regen ongeveer hetzelfde zou blijven, maar het begon juist steeds harder te regenen. We dachten dat we het juiste deden. We gaan nu alles analyseren en zorgen dat dit ons niet nog een keer overkomt."

Norris moest zich na de race nog wel melden bij de wedstrijdleiding, omdat hij bij het inrijden van de pitsstraat over de witte lijn reed. Daar kreeg de jonge Brit uiteindelijk alleen een reprimande voor. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Turkije.

Uitslag Grand Prix van Rusland 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (McLaren)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo)

9. Sergio Pérez (Red Bull)

10. George Russell (Williams)