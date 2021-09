Lewis Hamilton kon zondag ondanks zijn overwinning bij de Grand Prix van Rusland niet optimaal profiteren van de gridstraf van Max Verstappen. De 36-jarige Brit zag dat de Nederlander, die als laatste startte, na een hectische slotfase als tweede over de finish kwam.

"Ik heb geen invloed op wie er achter me staat", zei Hamilton voorafgaand aan de podiumceremonie op het Sochi Autodrom. "Dit moet een droomresultaat voor Max zijn. Maar ik ben blij met mijn overwinning en dankbaar voor alle punten."

De 36-jarige Hamilton pakte in Rusland zijn honderdste overwinning uit zijn loopbaan. Lange tijd leek hij genoegen te moeten nemen met een tweede plek, maar mede dankzij een regenbui kon hij Lando Norris in de slotfase van de race nog inhalen.

"Lando heeft het zo goed gedaan, dit moet pijn doen bij mijn oude werkgever", aldus Hamilton, die tussen 2007 en 2012 voor McLaren reed. "Mijn team heeft de geweldige beslissing genomen om mij aan het eind nog naar binnen te halen. Ik wilde Lando niet weg laten rijden, maar het bleek uiteindelijk de juiste keuze te zijn."

Max Verstappen, Lewis Hamilton en Carlos Sainz op het podium in Sotsji. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Carlos Sainz op het podium in Sotsji. Foto: Getty Images

'Heb de beelden van zaterdag eindeloos teruggekeken'

Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als vierde en kwam tot twee keer toe in aanraking met de vangrail. "Ik was gisteren zo teleurgesteld in mezelf, dat ik de beelden eindeloos terug heb gekeken. Daardoor was ik nog meer gebrand om te winnen", aldus Hamilton, die een dag later dus nog drie plaatsen goed wist te maken.

Dankzij zijn overwinning nam Hamilton de leiding in het WK weer over van Verstappen. De zevenvoudig kampioen heeft twee punten voorsprong op de Nederlander (246,5 om 244,5 punten). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Turkije.