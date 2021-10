Max Verstappen had er niet van durven dromen dat hij zondag tweede zou worden in de Grand Prix van Rusland. De coureur van Red Bull Racing profiteerde van de chaotische slotfase die door regen ontstond.

Verstappen begon door een gridstraf wegens een motorwissel als laatste op het Sochi Autodrom. Hij werkte zich langzaam maar zeker richting de subtop, maar dankzij de regen in de slotrondes eindigde de Limburger nog als tweede op ruime achterstand van winnaar Lewis Hamilton.

"We hebben eigenlijk maar één plek verloren vandaag. Dit resultaat had ik niet verwacht toen ik vanmorgen opstond", zei Verstappen in een eerste reactie na de race.

Verstappen was een van de eerste coureurs die een pitstop maakte om te wisselen naar regenbanden. Leider Lando Norris bleef op droogweerbanden rijden en dat kostte de McLaren-coureur de eerste zege in zijn loopbaan. Hij glibberde over de baan en werd slechts zevende.

"Het was een heel lastige beslissing om naar intermediates te gaan", blikte Verstappen terug. "We besloten op juiste moment om de pitstop te maken. Als we eerder naar binnen waren gegaan, waren de banden aan het eind kapot gegaan."

126 Terugblik F1: 'Eindelijk zit het Verstappen mee in de titelstrijd'

Verstappen slechts twee punten achter Hamilton

Verstappen verloor wel de leiding in de WK-stand aan Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu twee punten voorsprong op de 23-jarige Nederlander.

"Het is moeilijk inhalen hier, daarom ben ik heel blij dat ik tweede ben geworden", zei Verstappen. "In het begin was het vooral zaak om buiten het gedrang te blijven. Dat lukte heel goed. Maar de beslissing om naar intermediates te wisselen was cruciaal."

Over twee weken wordt de strijd om de wereldtitel tussen Verstappen en Hamilton vervolgd met de Grand Prix van Turkije.

Uitslag Grand Prix van Rusland 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (McLaren)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo)

9. Sergio Pérez (Red Bull)

10. George Russell (Williams)