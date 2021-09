Lewis Hamilton heeft zondag de chaotische Russische Grand Prix gewonnen. De van achteraan de grid vertrokken Max Verstappen reed in een regenachtige slotfase naar de tweede plaats. Carlos Sainz werd derde in de Ferrari.

De van pole position vertrokken Lando Norris lag lang aan de leiding, maar de jonge Brit van McLaren gokte om in de natte slotfase om op droogweerbanden de finish te halen. Dat pakte verkeerd uit en leverde uiteindelijk niet meer dan een achtste plaats op.

Het is de honderdste Grand Prix overwinning voor Hamilton, die de leiding in de WK-stand heeft overgenomen van zijn titelrivaal Verstappen. Desondanks wist de Limburger de schade in de titelstrijd goed te beperken. Hamilton heeft nu twee punten meer dan de Nederlander.



Lang zag het er naar uit dat Verstappen veel moest gaan inleveren op zijn Britse concurrent. Hamilton liep in op leider Norris, terwijl Verstappen na een tocht door het veld vast was komen te zitten op de zevende plaats achter Fernando Alonso. Een regenbui in de slotfase zette de hele race op zijn kop.



Norris wist Hamilton op een steeds natter wordende baan nog wel achter zich te houden, tot de zevenvoudig wereldkampioen naar binnen dook voor intermediates. Achter het om de leiding vechtende duo hadden andere coureurs, waaronder Verstappen, dat al eerder gedaan. Norris bleef buiten, maar schoof meerdere keren van de baan.



Hamilton kreeg de overwinning daarmee min of meer in de schoot geworpen, ook omdat het Mercedes-team wel besloot om een pitstop te maken. Verstappen haalde in de slotfase een reeks coureurs in, waaronder Norris, die op slicks bleven doorrijden en kon zo beslag leggen op de tweede plaats.

Achter Verstappen reed Sainz, die de race begon vanaf de tweede startplaats, goed door de chaos heen en werd zo derde. De Spanjaard profiteerde daarbij onder meer van een fout van zijn teamgenoot Charles Leclerc, die net als Verstappen achteraan de grid was gestart.