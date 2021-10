Lewis Hamilton heeft zondag een chaotische Russische Grand Prix gewonnen. De van achteraan de grid vertrokken Max Verstappen reed in een regenachtige en tumultueuze slotfase naar de tweede plaats. Carlos Sainz completeerde het podium met een derde eindklassering.

De van poleposition vertrokken Lando Norris lag lang aan de leiding, maar de jonge Brit van McLaren gokte erop om in de natte slotfase op droogweerbanden de finish te halen. Dat pakte verkeerd uit en leverde uiteindelijk niet meer dan een zevende plaats op.



Het is de honderdste Grand Prix-overwinning voor Hamilton, die de leiding in de WK-stand heeft overgenomen van zijn rivaal Verstappen. Desondanks wist de Nederlander de schade in de titelstrijd te beperken. Hamilton heeft nu twee punten meer dan Verstappen, met een paar circuits in aantocht waarop Red Bull doorgaans sterk is.



Lang zag het ernaar uit dat Verstappen veel moest gaan inleveren op zijn Britse concurrent. Hamilton liep in op leider Norris, terwijl Verstappen na een tocht door het veld op de zevende plaats vast was komen te zitten achter Fernando Alonso. Een regenbui in de slotfase zette de hele race op zijn kop.

Uitslag Grand Prix van Rusland 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (McLaren)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo)

9. Sergio Pérez (Red Bull)

10. George Russell (Williams)

126 Terugblik F1: 'Eindelijk zit het Verstappen mee in de titelstrijd'

Hamilton en Verstappen kiezen intermediates, anderen slicks

Norris wist Hamilton op een steeds natter wordende baan nog wel achter zich te houden, tot de zevenvoudig wereldkampioen naar binnen dook voor intermediates. Achter het om de leiding vechtende duo hadden andere coureurs - onder wie Verstappen - dat al eerder gedaan. Norris bleef buiten, maar schoof meerdere keren van de baan en verspeelde zo de kans op zijn eerste zege.



Hamilton kreeg de overwinning daarmee min of meer in de schoot geworpen, ook omdat het Mercedes-team wel besloot om een pitstop te maken. Verstappen haalde in de slotfase een reeks coureurs in, onder wie de nog altijd op slicks rijdende Norris, en kon zo beslag leggen op de tweede plaats.

Achter Verstappen reed Sainz, die de race begon vanaf de tweede startplaats, goed door de chaos heen en eindigde zo als derde. De Spanjaard profiteerde daarbij in de slotfase onder meer van een fout van zijn teamgenoot Charles Leclerc, die net als Verstappen achteraan de grid was gestart.

Carlos Sainz pakte na een start van de tweede plaats de leiding Carlos Sainz pakte na een start van de tweede plaats de leiding Foto: Getty Images

Hamilton zit lang vast achter Ricciardo

Sainz had bij de start nog de leiding overgenomen van Norris, die zich later terugknokte. Hamilton vertrok als vierde, maar verloor na een matige start enkele plaatsen. De Mercedes-coureur kwam daarna vast te zitten achter Daniel Ricciardo in de McLaren.



Verstappen werkte zich na een voorzichtige start al snel naar voren. Daarbij ging hij onder meer langs Valtteri Bottas, die door een 'tactische motorwissel' van Mercedes nog vlak voor de Nederlander op de startgrid was komen te staan. Even leek Verstappen zelfs bij Hamilton in de buurt te komen, tot de pitstopfase aanbrak.



Dat pakte niet goed uit voor de Red Bull-coureur. Hij dook achter Hamilton de pitsstraat in, maar bij het uitkomen kwam de kopman van Mercedes net voor Ricciardo terecht. Verstappen moest invoegen achter de Australiër. Toen later Sergio Pérez en Fernando Alonso een stop maakten, kwamen die ook nog tussen de Limburger en zijn titelrivaal terecht, waardoor Verstappen Hamilton langzaam uit beeld zag verdwijnen.

27 Verstappen 'supertevreden' met tweede plek GP Rusland

Regen kwam op goed moment voor Verstappen

Terwijl Verstappen vastzat achter Alonso, kwam tot overmaat van ramp Leclerc steeds dichterbij. Hamilton drong vooraan meer en meer aan bij leider Norris. Net op het moment dat het er slecht uit begon te zien voor Verstappen, kwam de regen.



In de chaos die vervolgens ontstond, schoten Norris en Leclerc van de baan en rukten Verstappen en Sainz snel op. Hamilton hoefde na zijn pitstop naar de intermediates alleen maar op de baan te blijven om de zege te pakken. Aangekomen in de pitsstraat moest de zevenvoudig wereldkampioen wel constateren dat zijn grote concurrent in de titelstrijd als tweede was gefinisht. Daarmee had de Brit niet de grote tik uitgedeeld die er een groot gedeelte van de race wel inzat.



Er zijn nog zeven races te gaan in 2021. De volgende Grand Prix is over twee weken in Turkije.