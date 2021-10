Hamilton vervolgt: "Ik weet niet of ik Lando voorbij zou zijn gekomen als hij niet in het verkeer was gekomen of als hij geen foutje had gemaakt. Gelukkig kwam de regen op het juiste moment. Ik kan me niet druk maken om wie er achter mij staat. Dit was een droomresultaat voor Max en ik ben dankbaar voor alle punten."