Mercedes-coureur Valtteri Bottas zal na een motorwissel vanuit de achterhoede starten bij de Grand Prix van Rusland. De Fin start vanaf de zeventiende plaats, kort voor Max Verstappen.

Bottas is al toen aan zijn vijfde motor van dit seizoen. Hij had zich aanvankelijk als zevende gekwalificeerd op de Sochi Autodrom.

De 32-jarige Bottas, die komende winter Mercedes moet verlaten en voor Alfa Romeo gaat rijden, wist de GP van Rusland vorig jaar nog te winnen. Dat is ook de laatste van de negen zeges in zijn carrière.

Poleposition is voor de Brit Lando Norris, die zaterdag in zijn McLaren de snelste tijd neerzette in de kwalificatie op een opdrogende baan. Ook Carlos Sainz (Ferrari) en George Russell (Williams) staan nog voor wereldkampioen Lewis Hamilton op de startrij.

Startopstelling GP Rusland 1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. George Russell (Williams)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Fernando Alonso (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Nikita Mazepin (Haas)

17. Valtteri Bottas (Mercedes)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Charles Leclerc (Ferrari)

20. Max Verstappen (Red Bull)

Ook gridstraffen voor Verstappen, Leclerc en Latifi

Behalve Bottas en Verstappen kregen ook Williams-coureur Nicholas Latifi (achttiende) en Charles Leclerc van Ferrari (negentiende) een gridstraf omdat ze nieuwe onderdelen op hu bolide hebben.

Verstappen start zondag vanaf de twintigste en laatste plek. De coureur van Red Bull incasseert een gridstraf omdat hij voor de vierde keer dit seizoen een motorwissel doorvoert. Die komt bovenop de gridstraf die de leider in het wereldkampioenschap kreeg voor zijn crash met rivaal Hamilton in de vorige GP in het Italiaanse Monza.

De race in Rusland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.