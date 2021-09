Lewis Hamilton had zaterdag geen goed woord over voor zijn kwalificatie bij de Grand Prix van Rusland. De 36-jarige Mercedes-coureur kwam op de opdrogende baan in Sotsji niet verder dan de vierde plek.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Ik ben ontzettend teleurgesteld in mezelf", zei Hamilton voor de camera van Sky Sports. De zevenvoudig wereldkampioen verloor flink wat tijd in Q3 omdat hij zijn voorvleugel beschadigde bij het inrijden van de pitstraat.

"Tot dat moment ging het gewoon goed. Ik moet me verontschuldigen richting iedereen bij het team, zowel hier in Sotsji als op de fabriek. Dit is niet wat je verwacht van een kampioen."

Lando Norris pakte op het Sochi Autodrom verrassend zijn eerste poleposition uit zijn loopbaan. Max Verstappen wist al dat hij door een gridstraf vanwege een motorwissel achteraan moest starten en hield het na twee rondes voor gezien.

Lewis Hamilton (links) beschadigde tot twee keer toe zijn Mercedes op het Sochi Autodrom. Lewis Hamilton (links) beschadigde tot twee keer toe zijn Mercedes op het Sochi Autodrom. Foto: EPA

'Wordt niet makkelijk om jongens vooraan in te halen'

Hoewel de baan gaandeweg de kwalificatie steeds sneller werd, kreeg Hamilton juist steeds meer moeite om snellere rondetijden te klokken. "De omstandigheden waren vreselijk op het eind. Er was bijna geen grip en ik verloor iedere ronde meer temperatuur in mijn banden. Vervolgens sta ik twee keer in de muur. Dat overkomt me bijna nooit."

Ook in zijn laatste poging raakte Hamilton de controle over zijn Mercedes kwijt. De zevenvoudig kampioen spinde en raakte met zijn achtervleugel de bandenstapel. "Hopelijk kan de auto worden gerepareerd en is alles in orde voor morgen", aldus Hamilton, die een zege nog niet uit zijn hoofd heeft gezet.

"De jongens vooraan hebben een goede snelheid en het zal niet makkelijk worden om ze in te halen. Maar het is wat het is. Ik ga morgen mijn best doen en zal proberen alles goed te maken."

Nummer twee Hamilton begint zondag met een achterstand van vijf punten op WK-leider Verstappen aan de race in Sotsji. (226,5 om 221,5 punten). De Grand Prix van Rusland begint om 14.00 uur.