Max Verstappen hield het zaterdag in Sotsji al na twee rondjes voor gezien bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De Nederlander wist al dat hij achteraan moest starten door een gridstraf vanwege een motorwissel en wilde zijn materiaal niet onnodig belasten.

"Het had geen zin om de kwalificatie te rijden, dus we konden maar beter alles sparen", zei de 23-jarige Verstappen bij Ziggo Sport. "Ik heb natuurlijk wel een paar rondes gereden. Het voelde allemaal goed aan."

Verstappen begint als twintigste aan de Grand Prix van Rusland en zal zondag een flinke inhaalrace moeten afwerken om zijn leidende positie in het WK te behouden. De Limburger rekent er niet op dat hij hulp gaat krijgen van teamgenoot Sergio Pérez, die zich als negende kwalificeerde.

"We moeten gewoon naar voren zien te komen", vervolgde Verstappen. "Ik moet van mezelf uitgaan en mensen zien in te halen. Ik maak me er niet zo druk om. We zien het vanzelf wel."

Lando Norris verraste op de opdrogende baan op het Sochi Autodrome door zijn eerste poleposition uit zijn loopbaan te pakken. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de vierde plek. Carlos Sainz completeerde de eerste startrij en George Russell werd knap derde.

Verstappen verdedigt in het kampioenschap een voorsprong van vijf punten op nummer twee Hamilton (226,5 om 221,5 punten). De Grand Prix van Rusland begint zondag om 14.00 uur.