Lando Norris heeft zaterdag ook tot zijn eigen verrassing poleposition voor de Grand Prix van Rusland gepakt. Daarmee gaf de jonge Brit een uitstekend vervolg aan het topweekend van McLaren bij de voorgaande race in Italië.

Op Monza werd Norris tweede achter teamgenoot Daniel Ricciardo, die McLaren de eerste zege sinds 2012 bezorgde. De laatste pole voor het Engelse team dateerde ook van negen jaar geleden: Lewis Hamilton bij de GP van Brazilië.

"Ik ben hier enorm blij mee", zei Norris in een eerste reactie na de kwalificatie in Sotsji. "Ik wil het team bedanken, want ze hebben alles goed gedaan vandaag."

Het was zaterdag lange tijd onzeker of de kwalificatie überhaupt verreden kon worden wegens hevige regenval. De derde vrije training werd geschrapt, maar uiteindelijk konden de auto's toch de opdrogende baan op voor de kwalificatie.

Norris bleek het best om te kunnen gaan met de lastige omstandigheden. "Alles ging goed, al was het erg lastig. Ik wist niet zeker of ik het zou redden en heb veel risico genomen. Gelukkig heb ik het gehaald."

"Na Monza hadden we dit niet verwacht", zei Norris. "Maar als je de kans krijgt, dan moet je hem grijpen."

Ook Sainz en Russell staan voor Hamilton

Aanvankelijk reden alle coureurs op regenbanden, maar aan het einde van Q3 kozen de meeste teams voor de snellere slicks. Norris slaagde erin om die banden sneller op temperatuur te krijgen dan bijvoorbeeld Hamilton, die slechts vierde werd.

Behalve Norris staan ook Carlos Sainz (Ferrari) en George Russell (Williams) voor regerend wereldkampioen Hamilton. Verstappen - die door een gridstraf achteraan moet beginnen - deed niet mee aan de strijd om pole.

"Hopelijk wordt dit de eerste pole van vele", zei de 21-jarige Norris. De race in Sotsji begint zondag om 14.00 uur.