Lando Norris start de Grand Prix van Rusland zondag verrassend vanaf pole position. Het is de eerste pole voor de jonge Brit van McLaren. Carlos Sainz start in de Ferrari als tweede. Lewis Hamilton begint zondag met zijn Mercedes vanaf de vierde startplaats, achter zijn toekomstige teamgenoot George Russell in de Williams.

De kwalificatie op het Sochi Autodrom begon zaterdag op een natte baan, die steeds verder opdroogde. Tijdens het laatste deel was Russell de eerste die koos voor droogweerbanden. De rest volgde, waarna de coureurs tot het allerlaatste moment voor de snelste tijd gingen. Dat deed Norris op de valreep het beste.



Hamilton had op dat moment de snelste tijd staan, gezet op de intermediatebanden. Maar in de slotfase ging het fout voor de grote titelconcurrent van Max Verstappen. Eerst reed hij bij het inrijden van de pitstraat zijn voorvleugel kapot, daarna spinde de Brit in zijn slotpoging om pole te pakken.

In de wetenschap dat hij zondag toch achteraan moet starten liet Verstappen zich maar heel even zien op de baan. De WK-leider spaarde zijn Red Bull, inclusief nieuwe Honda motor, en reed slechts één rondje.

Top tien kwalificatie 1. Lando Norris (McLaren): 1.41,993

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,517

3. George Russell (Williams): +0,990

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +2,057

5. Daniel Ricciardo (McLaren): +2,163

6. Fernando Alonso (Alpine): +2,211

7. Valtteri Bottas (Mercedes): +2,717

8. Lance Stroll (Aston Martin): +2,963

9. Sergio Pérez (Red Bull): +3,344

10. Esteban Ocon (Alpine): +3,872

Bottas valt tegen met zevende plaats

Achter Hamilton reed Daniel Ricciardo in de tweede McLaren naar de vijfde plaats. Hij start zondag naast Fernando Alonso in de Alpine, die de zesde tijd klokte. Valtteri Bottas kwam met zijn Mercedes niet verder dan de zevende tijd. De Fin vormt de vierde startij met Lance Stroll in de Aston Martin. Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez en Alpine-coureur Esteban Ocon maken de top tien compleet.

De pole voor Norris is de eerste van een McLaren-coureur sinds die van Hamilton in de Grand Prix van Brazilië in 2012. Het Britse topteam lijkt op de weg terug. Een week geleden werd de GP van Italië al gewonnen door Ricciardo.

Lang was het onzeker of de kwalificatie zaterdag wel verreden kon worden. Door zware regenval in Sotsji werd de derde vrije training in de ochtend al geschrapt. Maar vlak voor de kwalificatie om 14.00 uur stopte het met regen, waardoor de sessie toch als gepland kon worden afgewerkt. Zondagmiddag tijdens de race wordt er geen regen verwacht.

De Grand Prix van Rusland start om 14.00 uur.